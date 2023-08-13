Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Liverpool maçı 13 Ağustos Pazar günü saat 18:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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