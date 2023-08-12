Everton - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Fulham maçı 12 Ağustos Cuma günü saat 17:00'de beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

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