Brighton - Loton Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Loton Town maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Loton Town karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Loton Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRİGHTON - LOTON TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Loton Town maçı 12 Ağustos Cuma günü saat 17:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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