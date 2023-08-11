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Burnley - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Burnley ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Burnley - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 10:01 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 10:10
Burnley - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Burnley - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Burnley ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Burnley - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURNLEY - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Burnley - Manchester City maçı 11 Ağustos Cuma günü saat 22:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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