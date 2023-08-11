Burnley - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Burnley - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Burnley ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Burnley - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURNLEY - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Burnley - Manchester City maçı 11 Ağustos Cuma günü saat 22:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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