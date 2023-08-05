Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City Josko Gvardiol'u transfer etti

Manchester City Josko Gvardiol'u transfer etti

Son dakika transfer haberleri... İngiliz devi Manchester United, Leipzig'in Hırvat stoperi Josko Gvardiol'u renklerine bağladı. İngiliz basını, transferin 90 milyon euro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 14:23
Manchester City Josko Gvardiol'u transfer etti

İngiltere Premier Lig'de son 3 yılın şampiyonu Manchester City, Alman kulübü Leipzig'in Hırvat stoperi Josko Gvardiol'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Gvardiol, Manchester City'nin Mateo Kovacic'ten sonra yaz transfer döneminde renklerine bağladığı 2. isim oldu.

İngiliz basını, transferin 90 milyon euro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü. İddiaların doğruluğu halinde Gvardiol; 2019 yazında Manchester United'ın 87 milyon euro'ya transfer ettiği Harry Maguire'ı geçerek futbol tarihinin bonservis bedeli en yüksek savunma oyuncusu olacak.

Dinamo Zagreb altyapısından yetişen Gvardiol, 2021-22 sezonundan itibaren oynamaya başladığı Leipzig'de 2 Almanya Kupası kazandı.

Hırvatistan Milli Takımı formasını 21 defa giyen Gvardiol, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda 3'üncülük yaşadı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Milli yıldız Fenerbahçe'ye! Cengiz olmadı o geliyor...
CHP'de 'mega' savaş! Rotayı İstanbul'a kıran İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu vesayeti: Kaftancıoğlu'nun koltuğu için 'abiler' formülü
Kartal'dan kanada sürpriz aday! Rakibi...
Ljubljana maçına yetişecek mi? İşte yanıtı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fransız stoper resmen Chelsea'de
İsmi çok güzel
İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyede!
İstanbul namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor’dan dev sponsorluk anlaşması! Trabzonspor’dan dev sponsorluk anlaşması! 14:53
City'den 90 milyon euro'luk transfer! City'den 90 milyon euro'luk transfer! 14:23
F.Bahçe'de yabancı bilmecesi! O isimler gidebilir F.Bahçe'de yabancı bilmecesi! O isimler gidebilir 14:16
Kartal'dan kanada sürpriz aday! Rakibi... Kartal'dan kanada sürpriz aday! Rakibi... 13:57
O.Ljubljana - G.Saray maçı saat kaçta? O.Ljubljana - G.Saray maçı saat kaçta? 12:52
Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? 12:43
Daha Eski
Fenerbahçe - Moribor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Moribor maçı saat kaçta? 12:38
F.Bahçe Beko'dan oyun kurucu takviyesi! F.Bahçe Beko'dan oyun kurucu takviyesi! 12:21
Arda Güler'in sakatlığı için profesör yorumu! Arda Güler'in sakatlığı için profesör yorumu! 11:45
F.Bahçe'nin Maribor maçı kadrosu açıklandı F.Bahçe'nin Maribor maçı kadrosu açıklandı 11:05
Manchester United - Lens maçı saat kaçta? Manchester United - Lens maçı saat kaçta? 10:44
Ljubljana maçına yetişecek mi? İşte yanıtı Ljubljana maçına yetişecek mi? İşte yanıtı 10:43