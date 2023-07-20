Andre Onana resmen Manchester United'da

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'yı Inter'den transfer etti.

Manchester United, 12 sezon boyunca forma giyen David de Gea'nın kulüpten ayrılması sonrası kalesini koruyacak ismi buldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Onana ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Transferin maliyetine ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, Onana'nın bonservis bedelinin ek ödemelerle 55 milyon avroyu bulabileceğini öne sürdü.

Ajax'ta 3 lig şampiyonluğu yaşayan ve 2017 UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan Onana, 2022 yazında gittiği Inter'in İtalya Kupası'nı kazanması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmasında önemli pay sahibi olmuştu.