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Ada'da Rice yarışı

Premier Lig'in dev ekipleri Arsenal ve Manchester City arasında, rekor bir transfer yarışı başladı. İki kulüp, West Ham'ın yıldızı Declan Rice için bir teklif savaşının ortasında bulunuyor. West Ham, yıldız oyuncusu için gelen 75 milyon sterlinlik (95 milyon dolar) ve 90 milyon sterlinlik (114 milyon dolar) teklifleri reddederken elini güçlü tutmaya devam ediyor. The Athletic, Arsenal'in şimdi West Ham'ın kapısını 135 milyon Dolar'la çalacağını açıkladı. Eğer bu transfer gerçekleşirse, bir İngiliz oyuncu için Premier Lig'de ödenen en fazla ücret olacak.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Ada'da Rice yarışı
Premier Lig'in dev ekipleri Arsenal ve Manchester City arasında, rekor bir transfer yarışı başladı. İki kulüp, West Ham'ın yıldızı Declan Rice için bir teklif savaşının ortasında bulunuyor. West Ham, yıldız oyuncusu için gelen 75 milyon sterlinlik (95 milyon dolar) ve 90 milyon sterlinlik (114 milyon dolar) teklifleri reddederken elini güçlü tutmaya devam ediyor. The Athletic, Arsenal'in şimdi West Ham'ın kapısını 135 milyon Dolar'la çalacağını açıkladı. Eğer bu transfer gerçekleşirse, bir İngiliz oyuncu için Premier Lig'de ödenen en fazla ücret olacak.
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