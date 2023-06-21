İlkay Gündoğan Barcelona ile anlaştı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın kulübü ile olan sözleşmesi sona erdi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre bir süredir yeni adresi merak konusu olan tecrübeli futbolcu, Katalan devi Barcelona ile 2 yıl + 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık mukavele imzalayacak. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

32 yaşındaki İlkay Gündoğan, bu sezon tam 51 karşılaşmada görev almıştı. Bu müsabakalarda 11 gol atan yıldız isim, 7 de asist yapmıştı. Alman futbolcu, İstanbul'da organize edilen UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de mutlu sona ulaşmayı başardı.