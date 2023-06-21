Haberler İngiltere Premier Lig İlkay Gündoğan Barcelona ile anlaştı!

İlkay Gündoğan Barcelona ile anlaştı!

Son dakika transfer haberleri... İngiliz ekibi Manchester City ile sözleşmesi sona eren İlkay Gündoğan'ın, Katalan ekibi Barcelona ile anlaştığı bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 15:23
Tuğçe Erginkoç
İlkay Gündoğan Barcelona ile anlaştı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın kulübü ile olan sözleşmesi sona erdi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre bir süredir yeni adresi merak konusu olan tecrübeli futbolcu, Katalan devi Barcelona ile 2 yıl + 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık mukavele imzalayacak. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

32 yaşındaki İlkay Gündoğan, bu sezon tam 51 karşılaşmada görev almıştı. Bu müsabakalarda 11 gol atan yıldız isim, 7 de asist yapmıştı. Alman futbolcu, İstanbul'da organize edilen UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de mutlu sona ulaşmayı başardı.

DİĞER
Oryantal Tanyeli kansere yakalandı! İşte Oryantal Tanyeli'nin son sağlık durumu...
Nelsson'un yeni takımını duyurdular! Dudak uçuklatan bonservis
G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Transferde dev kapışma! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Saka'dan anlamlı hareket! Depremzedelere...
Nkunku Chelsea'de!
2023 kurban fiyatları büyükbaş ve küçükbaş
En uzun gündüz ne zaman?
Çılgın sayısal Loto çekildi mi 21 Haziran?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ı Avrupa'da dişli rakipler bekliyor G.Saray'ı Avrupa'da dişli rakipler bekliyor 15:03
Emre Kocadağ'dan kura yorumu! Emre Kocadağ'dan kura yorumu! 14:48
Emre Taşdemir'den veda mesajı! Emre Taşdemir'den veda mesajı! 14:35
Ataman'ın Panathinaikos'a transferi Yunan basınında! Ataman'ın Panathinaikos'a transferi Yunan basınında! 14:27
Transferde dev kapışma! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor Transferde dev kapışma! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor 11:55
Arda Güler F.Bahçe'de kalacak mı? İşte planı Arda Güler F.Bahçe'de kalacak mı? İşte planı 12:11
Daha Eski
"Bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik" "Bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik" 12:24
Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor? Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor? 12:42
Beşiktaş Başkanı Çebi'den transfer açıklaması! Beşiktaş Başkanı Çebi'den transfer açıklaması! 13:23
Toni Kroos resmen imzayı attı! Toni Kroos resmen imzayı attı! 13:30
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? 13:39
G.Saray Danielle Cuttino'yu transfer etti G.Saray Danielle Cuttino'yu transfer etti 13:51