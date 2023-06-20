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Devler İlkay için kapışıyor

İstanbul’da Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran 32 yaşındaki yıldız, City’den ayrılmaya hazırlanıyor. İlkay Gündoğan’ı Barcelona’nın ardından eski kulübü Borussia Dortmund’un da istediği ve anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 06:50
Devler İlkay için kapışıyor

İngiltere Premier Lig'de sezonun takımı olan Manchester City'nin başarılı oyuncusu İlkay Gündoğan, yeni sezonda sözleşmesinin sona erdiği takımından ayrılmaya hazırlanıyor. Manchester City ile bu sezon 3 kupa kazanan, İstanbul'da kaptan olarak Şampiyonlar Ligi kupasını da kaldıran Türk asıllı Alman maestro için yeni bir iddia gündeme geldi. Maddi anlamda darboğaz yaşayan ve birçok oyuncusu ile de yollarını ayırmak zorunda kalan İspanyol devi Barcelona'nın, Gündoğan'ın maddi taleplerine karşılık veremediği ifade edildi. Bunun üzerine 32 yaşındaki yıldız orta sahanın transfer yarışına eski kulübü Borussia Dortmund'un da dahil olduğu öne sürüldü. Almanya Bundesliga'ya tekrar geri dönmeye sıcak bakan İlkay Gündoğan'ın da Bellingham'ı Real Madrid'e satan sarı-siyahlıların teklifine sıcak baktığı belirtildi. Öte yandan İspanyol basınından gelen son bilgilere göre de Katalanlar, İlkay Gündoğan'ın menajerinden transfer teklifini kabul edeceği yönünde olumlu mesajlar aldı. Manchester City ile müthiş bir sezonu geride bırakan tecrübeli orta sahanın önümüzdeki günlerde transfer tercihini belirlemesi bekleniyor.

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