Leeds United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leeds United - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leeds United ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leeds United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEEDS UNİTED - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Leeds United - Tottenham maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

LEEDS UNİTED - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leeds United

Robles; Ayling, Kristensen, Wober, Firpo; McKennie, Koch; Harrison, Aaronson, Gnonto; Rodrigo

Tottenham

Forster; Porro, Sanchez, Lenglet, Davies; Son, Bissouma, Hojbjerg, Perisic; Kane, Richarlison