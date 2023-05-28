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Gerçek Viking

Haaland, Premier Lig’de kırılmadık rekor ve ödül bırakmadı. M. City’nin Norveçli forveti Premier Lig’de 2022-23’ün en iyi futbolcusu
seçildi. Aynı sezonda iki ödülü birden kazanan ilk isim olarak tarihe geçti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Gerçek Viking

Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, İngiltere Premier Lig'de 2022-23 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi. Haaland, taraftarların yanı sıra ligdeki 20 takımın kaptanları ve futbol yorumcularından oluşan heyetin de katıldığı oylama sonucu ödülün sahibi oldu.

REKORU DA KIRDI

Ayrıca, Premier Lig'de yılın genç oyuncusu da seçilen 22 yaşındaki Haaland, aynı sezonda iki ödülü birden kazanan ilk isim olarak tarihe geçti. Haaland, Premier Lig'de 35 maça çıktı ve 36 kez fileleri havalandırdı. Haaland bu performansıyla bir sezonda en fazla gol atan futbolcu rekorunu kırdı.

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