Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 10:10
Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Chelsea maçı 25 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
5 aylık hamile Nazlı Sabancı pembe elbisesiyle hayran bıraktı! Eşi Hacı Sabancı ve Arzu Sabancı kayıtsız kalmadı
Demet Şener oğlu Ömer'in maçını yeni aşkıyla izledi: Eski eşi İbrahim Kutluay'a adeta nispet yaptı!
Arda Güler'den klas hareket! Büyük alkış topladı
F.Bahçe'ye 72 milyon Euro'luk yıldız!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şampiyon M. City deplasmanda takıldı!
Southampton'da Ruben Selles ile yollar ayrıldı
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vissel Kobe Iniesta ile yollarını ayırdı Vissel Kobe Iniesta ile yollarını ayırdı 10:02
Jesus'tan futbolculara şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti Jesus'tan futbolculara şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti 09:49
F.Bahçe'ye 72 milyon Euro'luk yıldız! F.Bahçe'ye 72 milyon Euro'luk yıldız! 09:48
Muslera uçakta çılgına döndü! Takım arkadaşlarına sinirlendi Muslera uçakta çılgına döndü! Takım arkadaşlarına sinirlendi 09:46
Manchester United - Chelsea maçı saat kaçta? Manchester United - Chelsea maçı saat kaçta? 09:39
Sakaryaspor Eyüpspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor Eyüpspor maçı saat kaçta? 09:30
Daha Eski
Bodrumspor - Göztepe maçı saat kaçta? Bodrumspor - Göztepe maçı saat kaçta? 09:21
Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor 09:17
Saiss için istenen rakam belli oldu! Saiss için istenen rakam belli oldu! 08:02
Aslan PSG'nin yıldızında ısrarcı! Aslan PSG'nin yıldızında ısrarcı! 07:57
Arda'ya övgüler yağdırdı! "Zidane'e bağladı" Arda'ya övgüler yağdırdı! "Zidane'e bağladı" 07:39
Aslan'a süper Tangocu! Aslan'a süper Tangocu! 06:29