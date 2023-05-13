Southampton - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Southampton - Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Southampton ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Southampton - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SOUTHAMPTON - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Southampton - Fulham maçı 13 Mayıs Cumartesi günü saat 17:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.
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