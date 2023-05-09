Haberler İngiltere Premier Lig Rio Ferdinand'dan Beşiktaş'ın eski yıldızı Wout Weghorst'a flaş eleştiri!

Rio Ferdinand'dan Beşiktaş'ın eski yıldızı Wout Weghorst'a flaş eleştiri!

Kış transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Futbolcu hakkında son olarak Manchester United'ın eski emekli İngiliz yıldızı Rio Ferdinand'dan flaş eleştiriler geldi. İşte o sözler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 16:27
Rio Ferdinand'dan Beşiktaş'ın eski yıldızı Wout Weghorst'a flaş eleştiri!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'tan ara transfer döneminde ayrılarak Manchester United'ın yolunu tutan Weghorst için İngiltere macerası istediği gibi olmadı.

Gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Hollandalı için Manchester United'ın efsane ismi Rio Ferdinand çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Manchester United'da 10 numara oynuyorsanız takımın en iyilerinden biri olmanız gerekiyor. Eğer ben Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Alejondra Garnacho ya da Anthony Martial olsam ve Weghorst 10 numara pozisyonunda oynasaydı buna şaşırırdım. 10 numara oynayan oyuncular hatlar arasında top aldığında kurnaz olmalı ve takım arkadaşlarını gol pozisyonuna sokmalı. Weghorts iyi mücadele ediyor ama hepsi bu. 10 numaraların yapması gereken şey bu değil.

DİĞER
SON DAKİKA: Dünyanın beklediği transferi duyurmuşlardı! Messi cephesinden flaş açıklama...
Yerli ve milli otomobil Togg'a Sinop'ta vatandaşlardan yoğun ilgi!
Beşiktaş'ta büyük sürpriz! Yıldız isim geri dönüyor
Zaniolo gidiyor Belçikalı yıldız geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gol düellosunda kazanan Nottingham
Everton deplasmanda farklı kazandı!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
MEMUR ZAMMI MÜJDESİ! Başkan Erdoğan açıkladı
En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar oldu 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jorge Messi'den o iddialara yanıt geldi! Jorge Messi'den o iddialara yanıt geldi! 16:54
Atalanta'ya ırkçılık cezası! Atalanta'ya ırkçılık cezası! 16:27
Efsane isimden Weghorst'a flaş eleştiri! Efsane isimden Weghorst'a flaş eleştiri! 16:27
Beşiktaş Nanook F.C ile iş birliği anlaşması imzaladı Beşiktaş Nanook F.C ile iş birliği anlaşması imzaladı 16:10
Beşiktaş'ta büyük sürpriz! Yıldız isim geri dönüyor Beşiktaş'ta büyük sürpriz! Yıldız isim geri dönüyor 16:04
Fırtına yeni kanadını Belçika'da buldu! Fırtına yeni kanadını Belçika'da buldu! 15:20
Daha Eski
Valencia F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı Valencia F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı 15:13
G.Saray Pistiolis ile yollarını ayırdı G.Saray Pistiolis ile yollarını ayırdı 14:55
G.Saray İstanbulspor'a hazırlanıyor G.Saray İstanbulspor'a hazırlanıyor 14:47
Adı G.Saray'la anılıyordu! Pena'dan kritik karar geldi Adı G.Saray'la anılıyordu! Pena'dan kritik karar geldi 14:32
Real Madrid - Manchester City canlı izle! Real Madrid - Manchester City canlı izle! 14:11
Gündemi sarsacak iddia! Jesus'un yeni takımı... Gündemi sarsacak iddia! Jesus'un yeni takımı... 13:45