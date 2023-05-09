Rio Ferdinand'dan Beşiktaş'ın eski yıldızı Wout Weghorst'a flaş eleştiri!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'tan ara transfer döneminde ayrılarak Manchester United'ın yolunu tutan Weghorst için İngiltere macerası istediği gibi olmadı.

Gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Hollandalı için Manchester United'ın efsane ismi Rio Ferdinand çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Manchester United'da 10 numara oynuyorsanız takımın en iyilerinden biri olmanız gerekiyor. Eğer ben Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Alejondra Garnacho ya da Anthony Martial olsam ve Weghorst 10 numara pozisyonunda oynasaydı buna şaşırırdım. 10 numara oynayan oyuncular hatlar arasında top aldığında kurnaz olmalı ve takım arkadaşlarını gol pozisyonuna sokmalı. Weghorts iyi mücadele ediyor ama hepsi bu. 10 numaraların yapması gereken şey bu değil.

