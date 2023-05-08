Gol düellosunda kazanan Nottingham

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında kümede kalma mücadelesi veren iki takım Nottingham Forest ile Southampton karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip bu kritik maçı 18 ve 21. dakikalarda Awoniyi, 44. dakikada Gibbs-White ve 73. dakikada Danilo'nun attığı gollerle 4-3 kazandı. Konuk takımın sayıları 25. dakikada Alcaraz, 51. dakikada Lyanco ve 90+6. dakikada penaltıdan Ward-Prowse'dan geldi.

Nottingham Forest bu galibiyetle puanını 33'e yükselterek 16. sırada yer aldı. Ligin son sırasında bulunan Southampton ise 24 puanda kaldı.

Nottingham Forest gelecek hafta Chelsea'ye konuk olacak. Southampton ise evinde Fulham'ı ağırlayacak.