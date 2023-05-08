Fulham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham - Leicester City maçı 8 Mayıs Pazartesi günü saat 17:00'de beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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