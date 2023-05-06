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Manchester City 2-1 Leeds United (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City sahasında Leeds United ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden Manchester City 2-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 19:04
Manchester City 2-1 Leeds United (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 35. haftada Manchester City ile Leeds United karşı karşıya geldi.

Mücadeleden Manchester City 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Manchester City'nin golleri 19. ve 27. dakikada İlkay Gündoğan'ın ayağından geldi.

Leeds United'ın tek golü ise 85. dakikada Rodrigo'nun ayağından geldi.

Maçta ayrıca İlkay Gündoğan 84'de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu mücadelenin ardından Manchester City 82 puanla 1. sırada bulunuyor.

Leeds United ise 30 puanla 17. sırada bulunuyor.

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