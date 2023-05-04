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Brighton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brighton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 11:20
Brighton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRIGHTON - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Manchester United maçı 4 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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