Brighton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRIGHTON - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Manchester United maçı 4 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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