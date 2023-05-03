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Manchester City 3-0 West Ham (MAÇ SONUCU - ÖZET) Haaland rekor kırdı

İngiltere Premier Lig'de 28. haftanın erteleme maçında Manchester City sahasında West Ham'ı konuk etti. Mücadeleyi 3-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Manchester City'e galibiyeti getiren golleri Ake, Haaland ve Foden kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 23:52
Manchester City 3-0 West Ham (MAÇ SONUCU - ÖZET) Haaland rekor kırdı

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 28. haftanın erteleme maçında Manchester City ile West Ham kozlarını paylaştı.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem John Brooks düdük çaldı.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Ake, 70. dakikada Haaland ve 85. dakikada Foden kaydetti.

HAALAND REKOR KIRDI!
City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, 35 golle bir Premier Lig sezonunda en çok gol atan futbolcu oldu.

Manchester City bu galibiyetle puanını 79'a yükseltti ve 1 maç eksiğine rağmen liderliğe yükseldi. West Ham ise 34 puanda kaldı.


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