Premier Lig ekiplerinden Aston Villa Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'yü istiyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa Feyenoord'da oynayan ve takım kaptanlığı yapan milli oyuncumuz Orkun Kökçü'nün peşinde...

Teknik direktör Unai Emery, Orkun'un transferini özellikle istiyor.

Mirror'un haberine göre; Aston Villa, Orkun transferinde favori ekiplerden biri konumunda.

22 yaşındaki orta saha oyuncusunu altı Premier Lig kulübünün takip ettiği belirtildi. Haberde Orkun'un Hollanda'da 'Yılın Oyuncusu' ödülünü kazanmaya çok yakın olduğu ayrıntısına da yer verildi. Orkun'a ayrıca Portekiz ve İspanya'dan da teklifler var. Yine yurtdışı kaynaklı haberlerde Orkun için Benfica'nın da son derece ısrarlı olduğu yazılmıştı.

Feyenoord'un Orkun Kökçü için istediği rakam ise 40 milyon euro.