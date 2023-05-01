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Leicester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Everton karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 10:10 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 10:10
Leicester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Everton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City - Everton maçı 1 Mayıs Pazartesi günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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