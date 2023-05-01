Leicester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Everton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City - Everton maçı 1 Mayıs Pazartesi günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ|İZLE