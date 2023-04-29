Brighton - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRİGHTON - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Wolverhampton maçı 29 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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