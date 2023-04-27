Manu coştu!

Premier Lig'de istikrarsız bir görüntü çizen Manchester United, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Kırmızı şimşeklerin iki yıldız için şimdiden girişimlere başladığı ifade edildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre M. United, PSG'nin yüksek maaşı sebebiyle sezon sonunda yolları ayırmak istediği Neymar ile ilgileniyor. Haberde, İngiliz ekibinin Neymar için önümüzdeki günlerde resmi bir teklif sunacağı belirtilirken, Brezilyalı oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

10 MİLYON EURO

Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlere göre ise M. United, 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Dinamo Zagreb'de forma giyen Hırvat kaleci Livakovic'i gündemine aldı. Haberde, David De Gea'nın yerine bir kaleci baktığı ifade edilen İngiliz ekibinin, Livakovic'in sözleşmesinde bulunan 10 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanmayı düşündüğü ifade edildi. Bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 44 maça çıkan 28 yaşındaki kaleci, bu maçların 10'unda gol yemedi.