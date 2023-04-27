Everton - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Newcastle United maçı 27 Nisan Perşembe günü saat 21:45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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