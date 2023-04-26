Chelsea - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Brentford maçı 26 Nisan Çarşamba günü saat 21:45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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