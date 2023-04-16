Haberler İngiltere Premier Lig Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 12:30 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 12:40
Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Manchester United maçı 16 Nisan Pazar günü saat 18:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ|İZLE

DİĞER
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan'ın eğlenceli halleri! Ağaca tırmanan Karan'a beğeni yağdı
20 yıl sonra buluştular! Eski partnerler Şebnem Schaefer ile Arda Kural seneler sonra bir arada! Gerçeği herkesin önünde itiraf etti...
Çakar'dan şok sözler! "Verilen penaltı..."
Cimbom'un yıldızına yakın markaj!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
West Ham United - Arsenal maçı saat kaçta?
Haaland, Salah'ın rekorunu egale etti!
2023 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
2023 ALES/1 soru ve cevapları açıklandı mı?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kararını verdi! İmzayı atıyor Kararını verdi! İmzayı atıyor 12:47
Lille - Montpellier maçı saat kaçta? Lille - Montpellier maçı saat kaçta? 12:29
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin VAR'ı açıklandı! Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin VAR'ı açıklandı! 12:09
Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 12:03
NBA'de play-off heyecanı başladı! İşte sonuçlar NBA'de play-off heyecanı başladı! İşte sonuçlar 11:39
Milli güreşçiler madalya sınavı verecek! Milli güreşçiler madalya sınavı verecek! 11:35
Daha Eski
Beşiktaşlı yıldıza Atletico kancası! Beşiktaşlı yıldıza Atletico kancası! 11:31
Beşiktaş'ta Baba Hakkı anıldı Beşiktaş'ta Baba Hakkı anıldı 11:31
Nottingham Forest - Manchester United maçı saat kaçta? Nottingham Forest - Manchester United maçı saat kaçta? 11:26
Penaltı kararı doğru mu? Aydınus yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? Aydınus yorumladı! 11:22
PSG milli yıldız için girişimlere başladı! PSG milli yıldız için girişimlere başladı! 11:17
G.Saray'dan sağ beke sürpriz aday! G.Saray'dan sağ beke sürpriz aday! 11:05