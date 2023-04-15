Wolverhampton - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Wolverhampton ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Wolverhampton - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLVERHAMPTON - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolverhampton - Brentford maçı 15 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

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