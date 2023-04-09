Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Arsenal maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 18:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Elliott; Salah, Gakpo, Nunez

Arsenal: Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus