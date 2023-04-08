Leicester City - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LEICESTER CITY - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Leicester City - Bournemouth maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect'te canlı yayınlanacak.
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LEICESTER CITY - BOURNEMOUTH MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Leicester City
Iversen; Castagne, Souttar, Faes, Kristiansen; Mendy, Ndidi; Tete, Maddison, Barnes; Daka
Bournemouth
Neto; Smith, Stephens, Zabarnyi, Kelly; Tavernier, Lerma, Billing, Ouattara; Traore; Solanke