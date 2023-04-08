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Leicester City - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 12:30
Leicester City - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City - Bournemouth maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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LEICESTER CITY - BOURNEMOUTH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leicester City
Iversen; Castagne, Souttar, Faes, Kristiansen; Mendy, Ndidi; Tete, Maddison, Barnes; Daka

Bournemouth
Neto; Smith, Stephens, Zabarnyi, Kelly; Tavernier, Lerma, Billing, Ouattara; Traore; Solanke

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