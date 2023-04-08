Brentford - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Newcastle United maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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BRENTFORD - NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brentford

Raya; Jansson, Pinnock, Mee; Hickey, Norgaard, Jensen, Janelt, Henry; Mbeumo, Toney

Newcastle United

Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Murphy, Wilson, Saint-Maximin