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Brentford - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brentford - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 12:30
Brentford - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Newcastle United maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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BRENTFORD - NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brentford
Raya; Jansson, Pinnock, Mee; Hickey, Norgaard, Jensen, Janelt, Henry; Mbeumo, Toney

Newcastle United
Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Murphy, Wilson, Saint-Maximin

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