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West Ham United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Ham United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 09:47 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 10:00
West Ham United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

West Ham United - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United - Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, West Ham United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Newcastle United maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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