West Ham United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

West Ham United - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United - Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, West Ham United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Newcastle United maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ|İZLE