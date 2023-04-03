Everton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Tottenham maçı 3 Nisan Pazartesi günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ|İZLE