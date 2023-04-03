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Everton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Everton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 10:40 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 10:40
Everton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Tottenham maçı 3 Nisan Pazartesi günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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