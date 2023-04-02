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West Ham United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Ham United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 14:40 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 14:50
West Ham United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

West Ham United - Southampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, West Ham United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNİTED - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Southampton maçı 2 Nisan Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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