Brighton - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRİGHTON - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Brentford maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.

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