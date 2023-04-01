Arsenal - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Leeds United maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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