Ve transfer tamam! Roberto Firmino imzayı atıyor

Liverpool'da yıllarca üst düzey performans gösteren Roberto Firmino, önümüzdeki yaz itibarıyla İngiltere'den ayrılıyor.
Liverpool'da yıllarca üst düzey performans gösteren Roberto Firmino, önümüzdeki yaz itibarıyla İngiltere'den ayrılıyor.
Sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı yıldız, kariyerinde yeni bir sayfa açma kararı verdi.
Sezon başında Darwin Nunez ve sezon arasında Cody Gakpo transferiyle birlikte Firmino'nun forma şansı azaldı.
Düzenli oynamak isteyen Firmino, Liverpool'dan ayrılıp yaz aylarında yeni takımına imza atacak.
Galatasaray ile de adı anılan yıldız forvetin yeni adresi netlik kazandı.
ROBERTO FIRMINO MILAN YOLUNDA
Akşam'ın haberine göre; Önümüzdeki yaz sözleşmesi sonra eren Brezilyalı yıldız, kariyerine Serie A ekiplerinden Milan'da devam edecek.
Aynı zamanda MLS ve Suudi Arabistan'dan da talipleri olan Firmino, şu an için Avrupa'da kalmayı ve büyük turnuvalarda boy göstermeyi hedefliyor.
Yıldız oyuncunun adı sık sık Galatasaray ile de anılmış ve transfer için girişimler olduğu belirtilmişti. Lakin son duyurulan habere göre İtalya devi Milan, oyuncu ile sözlü anlaşma sağladı.
Liverpool'da eskisi gibi başrolde olamayan Roberto Firmino, yeni bir yapılanmaya giden Milan'dan forma garantisi aldı.
Başarılı forvet, ilk etapta sadece 1 yıllık sözleşme imzalayıp durumu değerlendirmek istiyor.