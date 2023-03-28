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Ve transfer tamam! Roberto Firmino imzayı atıyor

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Roberto Firmino, sezon sonunda takımdan ayrılmaya karar verdi. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Ada ekibine veda edecek olan Brezilyalı yıldızın yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 16:26
Ve transfer tamam! Roberto Firmino imzayı atıyor

Liverpool'da yıllarca üst düzey performans gösteren Roberto Firmino, önümüzdeki yaz itibarıyla İngiltere'den ayrılıyor.

Ve transfer tamam! Roberto Firmino imzayı atıyor

Sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı yıldız, kariyerinde yeni bir sayfa açma kararı verdi.

Ve transfer tamam! Roberto Firmino imzayı atıyor

Sezon başında Darwin Nunez ve sezon arasında Cody Gakpo transferiyle birlikte Firmino'nun forma şansı azaldı.

Ve transfer tamam! Roberto Firmino imzayı atıyor

Düzenli oynamak isteyen Firmino, Liverpool'dan ayrılıp yaz aylarında yeni takımına imza atacak.

Ve transfer tamam! Roberto Firmino imzayı atıyor

Galatasaray ile de adı anılan yıldız forvetin yeni adresi netlik kazandı.

Ve transfer tamam! Roberto Firmino imzayı atıyor

ROBERTO FIRMINO MILAN YOLUNDA
Akşam'ın haberine göre; Önümüzdeki yaz sözleşmesi sonra eren Brezilyalı yıldız, kariyerine Serie A ekiplerinden Milan'da devam edecek.

Ve transfer tamam! Roberto Firmino imzayı atıyor

Aynı zamanda MLS ve Suudi Arabistan'dan da talipleri olan Firmino, şu an için Avrupa'da kalmayı ve büyük turnuvalarda boy göstermeyi hedefliyor.

Ve transfer tamam! Roberto Firmino imzayı atıyor

Yıldız oyuncunun adı sık sık Galatasaray ile de anılmış ve transfer için girişimler olduğu belirtilmişti. Lakin son duyurulan habere göre İtalya devi Milan, oyuncu ile sözlü anlaşma sağladı.

Ve transfer tamam! Roberto Firmino imzayı atıyor

Liverpool'da eskisi gibi başrolde olamayan Roberto Firmino, yeni bir yapılanmaya giden Milan'dan forma garantisi aldı.

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