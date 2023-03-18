Chelsea - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Everton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Everton maçı 18 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

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