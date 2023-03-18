Aston Villa - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VİLLA - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Bournemouth maçı 18Mart Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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