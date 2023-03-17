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Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan baba oldu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen Türk asıllı yıldız futbolcu İlkay Gündoğan baba oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 09:59
Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan baba oldu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen Türk asıllı yıldız futbolcu İlkay Gündoğan babalık sevinci yaşadı.

32 yaşındaki yıldız futbolcunun İtalyan model eşi Sara Arfaoui geçtiğimiz gün Milano'da bir erkek bebek dünyaya getirdi. Eşi ve Kais adını verdikleri bebeğinin hastanede çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabına yükleyen İlkay, o kareleri İngilizce "Aşkımız burada. Kais Gündoğan" notuyla paylaştı. Ünlü futbolcuya sosyal medya hesaplarından çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Yıldız futbolcu İlkay Gündoğan baba oldu! Bebeklerine Kais adını verdiler - Son Dakika

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