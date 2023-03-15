Brighton - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRIGHTON - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Crystal Palace maçı 15 Mart Çarşamba günü saat 22:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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