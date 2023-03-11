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Leeds United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leeds United ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leeds United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 09:30
Leeds United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leeds United - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leeds United ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leeds United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEEDS UNITED - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United - Brighton maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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LEEDS UNITED - BRIGHTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leeds United

Meslier; Ayling, Koch, Wober, Firpo; Adams, McKennie; Summerville, Aaronson, Gnonto; Rutter

Brighton

Steele; Veltman, Dunk, Webster, Estupinan; Caicedo, Gross; March, Mac Allister, Mitoma; Ferguson

ASpor CANLI YAYIN

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