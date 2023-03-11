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Hedef Haaland

Real Madrid yaz transferinde ana planını belirledi. Eflatun-beyazlılar City’nin altın çocuğu Erling Haaland için yüklü miktar ödemeye hazır.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Hedef Haaland
Gelecek sezon planlamasına başlayan Real Madrid, ana hedefini belirledi. Eflatun-beyazlılar, Manchester City forması giyen Erling Haaland'ı liste başına yazdı. İngiliz basınında yer alan habere göre, 35 yaşındaki Karim Benzema ile yeni sözleşme görüşmelerinin başlamamış olması da bu iddiaları güçlendiriyor. Geçen transfer döneminde ilk hedef olarak Kylian Mbappe'yi belirleyen Real Madrid, son derece cazip bir teklifle gitmesine rağmen oyuncuyu ikna edememişti. Fransız yıldızın son anda PSG'yle sözleşme yenilemesi üzerine rota bu kez en dişli rakibi Erling Haaland'a çevrildi. Real Madrid, 24 yaşındaki Norveçli golcü için kasadan yüklü bir miktar para harcamaya hazır. Manchester City'de tüm rekorları alt üst eden Haaland'ın uzun süre Ada'da kalması beklenmezken Real Madrid'in ilgisine sıcak baktığı konuşuluyor. Ligde 25 maçta 27 gol ve 5 asistle oynayan yıldız, toplam 34 karşılaşmada 33 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
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