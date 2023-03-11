Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bournemouth ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bournemouth - Liverpool maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth

Neto; Smith, Mepham, Senesi, Stephens, Zemura; Ouattara, Billing, Rothwell, Semenyo; Solanke

Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Gakpo, Nunez