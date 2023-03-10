Haberler İngiltere Premier Lig Tutarsız Conte

Tutarsız Conte

Tottenham’ın Brezilyalı yıldzı : Neden yedek kaldığıma cevap vermiyor. Testleri geçmemi istiyor ama yine yedek bırakıyor. Bakalım bu kez neler söyleyecek! Karşısında aptal yok.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 06:50
Tutarsız Conte

Premier Lig takımlarından Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Richarlison, Milan'a elendikleri Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından teknik direktör Antonio Conte'yi sert bir şekilde eleştirdi. 25 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de oynamadığı için Conte'ye tepki gösterdi. Richarlison yaptığı açıklamada "Açıkçası neden kaldığımı anlamadım. West Ham United ve Chelsea maçlarında iyi oynadım, Wolverhampton karşılaşmasında beş dakika görev yapabildim! 'Neden?' diye sorduğumda ise Conte cevap vermedi. Milan maçı öncesi Antonio Conte testlerden geçmemi istedi. Testleri geçebilmem halinde Milan maçında oynayacağım söylendi. Fakat Milan maçına yine yedek başladım. Anlamak çok güç" dedi.

CANIMI ORTAYA KOYARIM

İtalyan teknik adam Conte ile ilgili sözlerine devam eden Richarlison "Conte bakalım bu kez neler söyleyecek! Karşısında aptal yok! Oynamak için fazlasıyla çalışıyorum. Bu sezon benim adıma berbat geçti. Sakatlıklar yaşadım ama sahaya çıktığımda formam için canımı ortaya koyarım. Bence oynamam gerekiyordu ama bunun için asla ağlayamam" açıklamasını yaptı. Bu sezon Tottenham'da toplam 25 resmi maçta 1122 dakika forma giyen Richarlison, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Richarlison, bu sezon 17 Premier Lig maçında gol atmayı baş

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçında Fransız hakemden olay karar! Jorge Jesus kenarda çılgına döndü: Eski Galatasaraylı…
Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkının detaylarında bambaşka şeyler çıktı! Bakın ne şart istemiş...
ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)
İşte F.Bahçe'de Altay'a yapılacak teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Manchester United David De Gea'nın yerine David Raya'yı istiyor!
ManU'da takıma şok ceza!
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
İzmir TOKİ canlı izle (Güzelbahçe Urla Selçuk - 10 Mart)
İzmir TOKİ kazananlar listesi (Güzelbahçe Urla Selçuk - 10 Mart)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Avrupa Ligi'ndeki toplu sonuçlar! İşte Avrupa Ligi'ndeki toplu sonuçlar! 01:33
Jorge Jesus: Hala bir şansımız var Jorge Jesus: Hala bir şansımız var 01:32
İşte Avrupa Ligi'ndeki toplu sonuçlar! İşte Avrupa Ligi'ndeki toplu sonuçlar! 01:31
Jorge Jesus: Hala bir şansımız var Jorge Jesus: Hala bir şansımız var 01:30
ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası) ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası) 01:27
Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı! Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı! 01:27
Daha Eski
F.Bahçe taraftarına İspanya'da saldırı! F.Bahçe taraftarına İspanya'da saldırı! 01:27
F.Bahçe'den penaltı itirazı! İşte o pozisyon F.Bahçe'den penaltı itirazı! İşte o pozisyon 01:27
Joshua King kaçırdı taraftar çıldırdı! Joshua King kaçırdı taraftar çıldırdı! 01:27
Okan Buruk İtalyan devinin başına... Okan Buruk İtalyan devinin başına... 01:26
G.Saray'lı Torreira'ya İngiltere'den övgü! G.Saray'lı Torreira'ya İngiltere'den övgü! 01:26
G.Saray'ın Mostafa Mohamed planı hazır! G.Saray'ın Mostafa Mohamed planı hazır! 01:26