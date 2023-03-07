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Manchester United'da Erik ten Hag'tan takımına şok ceza!

Premier Lig'de Manchester United, Liverpool'a 7-0'lık tarihi bir skorla yenilmişti.Büyük hezimetin ardından Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Erik ten Hag, takımına şok bir ceza verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 18:03
Manchester United'da Erik ten Hag'tan takımına şok ceza!
Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool, Manchester United'ı 7-0 mağlup etti.

Tarihi hezimet sonrası açıklama yapan ten Hag, "Sahada 11 kafasız gördüm" diyerek futbolculara ateş püskürdü.

"21 YAŞ ALTINA GÖNDERİRİM"

Ağır yenilginin ardından takımını hemen ertesi gün antrenman tesislerinde toplayan Erik ten Hag, futbolcularına sert sözler sarf etti.

Hollandalı çalıştırıcı bir daha kötü performansın tekrarlanması halinde oyuncuları kadro dışı bırakarak 21 yaş altı takımıyla antrenmanlara çıkacakları konusunda oyuncuları uyardı.

GÖRÜLMEMİŞ CEZA VERDİ!

Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag, futbolcularına görülmemiş bir ceza verdi.

Maçın ardından takımının soyunma odasından çıkmasına engel olan Hollandalı çalıştırıcı futbolcularının konuşmasını da yasakladı ve Liverpool tarafının sevinç çığlıklarını dinletti.
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