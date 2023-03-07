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Liverpool hezimeti sonrası Erik ten Hag'dan görülmemiş ceza!

Premier Lig'deki 7-0'lık tarihi Liverpool hezimeti sonrası Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, takımına görülmemiş bir ceza verdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 11:50 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 12:06
Liverpool hezimeti sonrası Erik ten Hag'dan görülmemiş ceza!

Manchester United, 92 yıl sonra ilk kez İngiltere Premier Lig'de 7-0'lık skorla mağlup oldu. Kırmızı Şeytanlar, son olarak Aralık 1931'te Wolves'a 7-0 yenilmişti.

Ezeli rakibini 7-0'lık skorla yenen Liverpool puanını 42'ye çıkarırken, 4 maç sonra kaybeden Manchester United ise 49 puanda kaldı.

Mirror'da yer alan habere göre; 7-0'lık Liverpool yenilgisi sonrası Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, futbolcularına görülmemiş bir ceza verdi. Maçın ardından takımının soyunma odasından çıkmasına engel olan Hollandalı çalıştırıcı futbolcularının konuşmasını da yasakladı ve Liverpool tarafının sevinç çığlıklarını dinletti.

Hem tribündeki taraftarların hem de Liverpool takımının sevinç kutlamalarını zorla takımına dinlettiren teknik adam, futbolcularından bu utancı motivasyon olarak kullanmalarını ve bu kadar kolay bir şekilde teslim olmamaları adına kullanmalarını istedi.

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