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Brighton - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brighton - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 15:51 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 15:51
Brighton - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRIGHTON - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - West Ham United maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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