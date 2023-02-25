Bournemouth - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bournemouth ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOURNEMOUTH - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bournemouth - Manchester City maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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BOURNEMOUTH - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth

Neto; Smith, Stephens, Senesi, Zemura; Billing, Lerma; Ouattara, Traore, Anthony; Solanke

Manchester City

Ederson; Walker, Dias, Ake; Rodri, Bernardo; Foden, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland