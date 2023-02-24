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Trabzonspor'dan Basel maçı sonrası Konferans Ligi açıklaması

Son dakika Trabzonspor haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile İsviçre’de oynanan müsakayı 2-0 kaybederek Avrupa defterini kapatan Trabzonspor üzüntülerini dile getirdi. (TS spor haberi)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 15:30
Trabzonspor'dan Basel maçı sonrası Konferans Ligi açıklaması

UEFA Konferans Ligi son 16 Play-Off Turu'nda İsviçre'nin Basel ekibi ile eşleşen ve rakibine elenerek Avrupa'ya veden eden bordo-mavili kulüpden yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile İsviçre'de oynadığımız, birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya haykırdığımız müsabakaya binlerce km uzaktan kulüp farkı gözetmeksizin gelerek takımımızı destekleyen 15 bine yakın taraftarımız ve tüm futbol severlere şükranlarımızı arz ediyoruz. Müsabakanın sonucunda beklentilerinizi karşılayamamış olmanın derin üzüntüsü içindeyiz" ifadeleri kullanıldı.


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