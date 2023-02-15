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Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 09:40
Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Manchester City maçı 15 Şubat Çarşamba günü saat 22:30'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus

Manchester City: Ederson; Lewis, Dias, Laporte, Ake; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Grealish

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