Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Manchester City maçı 15 Şubat Çarşamba günü saat 22:30'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus

Manchester City: Ederson; Lewis, Dias, Laporte, Ake; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Grealish